Акинфеева сравнили с Криштиану Роналду

Чемпион СССР по футболу, ветеран ЦСКА Валерий Масалитин сравнил вратаря клуба Игоря Акинфеева с звездным португальским нападающим Криштиану Роналду. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Акинфеев повыигрывал все внутри нашего чемпионата, а Роналду выиграл вообще везде и играл на более высоком уровне. Игорь творит здесь историю, у нас. А Криштиану в мире и Европе творил. Но Акинфеев делает свое дело, а Роналду больше на публику работает», — заявил Масалитин.

39-летний Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

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