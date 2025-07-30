«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России по футболу

Петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» на старте группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу гостей. Уже в первые десять минут «Зенит» забил дважды: на 4-й отличился Арсен Адамов, а на 8-й — Лусиано Гонду. Один мяч грозненцам удалось отыграть в концовке встречи — на 82-й минуте пенальти реализовал Мохамед Конате.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

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