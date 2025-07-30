В «Локомотиве» заявили о желании усилиться

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча Кубка России против ЦСКА заявил, что для того, чтобы удержаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата страны, необходимо усиление состава. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не надо обращать внимание на таблицу, команды будут набирать очки, будут подвижки, поэтому не стоит обращать на нее внимание в начале сезона. Естественно, наша главная цель — добавить качества, чтобы толкнуть команду вперед. Здесь много вопросов — иностранный футболист это или российский, соотношение цены и качества, и так далее. Есть желание не размывать обойму команды, клуб работает, трансферное окно длинное, так что будем ждать», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу ЦСКА. На 30-й минуте «армейцев» вперед вывел Милан Гайич, но на 67-й минуте Алексей Батраков с пенальти сравнял счет. Победу ЦСКА принес 19-летний Кирилл Глебов: он отличился на 79-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

ЦСКА и «Локомотив» играют в группе D вместе с тольяттинским «Акроном» и калининградской «Балтикой».

Ранее Михаил Галактионов заявил, что защитник Илья Самошников продолжит выступление за «Локомотив».