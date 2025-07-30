Пенальти в ворота ЦСКА! Абдулкадыров сбивает с ног в собственной штрафной Воробьева.
И замена у ЦСКА: вместо Алвеса на поле вышел Бандикян.
Двойная замена в составе московского «Локомотива»: Пиняев и Воробьев вышли вместо Комличенко и Сарвели.
С острого угла пробивает Мойзес, вновь на высоте голкипер «Локомотива» Веселов!
Снова игроки армейского клуба забрали мяч под свой контроль и держат его внизу.
Из пустого угла выбивает мяч ногой защитник «Локомотива» после удара Глебова! Хорош ЦСКА в быстрых атаках, не успевают оппоненты за игроками команды хозяев!
Бакаев невероятно активно лезет вперед и цепляется за мяч чуть ли не головой! Переусердствовал Зелимхан и нарушил правила в атаке против Абдулкадырова.
Тороп ловит мяч в руки после дальнего заброса от Сильянова.
Начало второго тайма остается за «Локомотивом».
И замена у ЦСКА: Мусаев вышел вместо Аллерандро на поле.
Тройная замена в перерыве у «Локомотива»: Батраков, Руденко и Бакаев вышли вместо Салтыкова, Годяева и Самошникова.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! ЦСКА — «Локомотив» — 1:0.
Желтую карточку за срыв атаки получает Ньямси.
К основному времени первого тайма добавлено три минуты.
Салтыков в борьбе с Дивеевым у лицевой линии попытался заработать угловой для своей команды, но не попал в ногу сопернику, отправив мяч за пределы поля.
Ошибся Веселов на выходе из ворот, подарив мяч сопернику, но смог сам же исправить собственную ошибку, своевременно вернувшись в ворота и надежно прикрыв ближний угол.
Допускает технический брак Кисляк и не пробивает по воротам «Локомотива» после поперечной передачи от Глебова! А где защита «Локо»?
Свисток, в центре поля правила нарушает Кисляк.
ВЕ-СЕ-ЛОВ! Что творит дебютант «Локомотива»?! Удар в упор от Глебова тащит голкипер и оставляет свою команду в игре!
И тут же Сильянов опасно прорывался к армейским воротам по своему флангу, но Мойзес шикарно в подкате выбил мяч!
Гол! Открывает счет в матче ЦСКА, Милан Гайич точно пробивает в левый угол после шикарной передачи от лицевой линии от Кирилла Глебова, который на замахе убрал правого защитника «Локо», посадив того на газон! 1:0!
Все в порядке с форвардом ЦСКА, игра возобновлена.
Медицинская бригада ЦСКА появляется на поле «ВЭБ Арены», чтобы оказать помощь Алеррандро. Болезненно столкнулся он вместе с соперником в борьбе за мяч в предыдущей атаке.
Матч возобновлен.
Пауза на водопой у нас.
Неточный удар наносит Иван Обляков, от ворот разыграют мяч футболисты в белых майках.
Сарвели метрах в тридцати от ворот сносит Кисляка, стандарт в пользу армейцев.
Прошел издали заброс на Аллерандро, но девятого номера красно-синих сковали по бокам защитники «Локомотива» и лишили оппонента мяча.
Годяев получает первое предупреждение в сегодняшней игре за срыв потенциально опасной атаки ЦСКА, снося убегавшего по правому флангу Глебова.
Невероятно классная атмосфера сегодня на «ВЭБ Арене», почти полные фанатские трибуны гонят свои команды вперед, а к ним присоединяются и болельщики с центральных секторов стадиона!
А вот и первое спасение в игре! Тороп ногой отражает удар Самошникова низом после разрезающей передачи от Комличенко!
Годяев завалился в чужой штрафной после контакта с Мойзесом, но арбитр не стал назначать пенальти.
Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Локомотив»: Веселов (вратарь), Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов (капитан), Годяев, Сарвели, Самошников, Салтыков, Комличенко.
ЦСКА: Тороп (вратарь), Гайич, Абдулкадыров, Дивеев, Мойзес, Глебов, Обляков (капитан), Кисляк, Круговой, Алвес, Алеррандро.
Добрый вечер, уважаемые читатели! ЦСКА начинает свой путь в Кубке России матчем против «Локомотива».
Второй тайм стартовал! Поехали!