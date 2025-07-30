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Столичное дерби в Кубке: ЦСКА против «Локомотива». LIVE

Футбол. Кубок России. ЦСКА — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
ЦСКА начинает свой путь в Кубке России матчем против «Локомотива». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Fonbet Кубок России. Группа D. 1-й тур
2-й тайм
30 июля 18:30
ЦСКА
Москва, Россия
31' Гаич
1 : 1
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм

31' Гаич

12' Годяев

45' Ньямси

2-й тайм
Трансляция
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66'

Пенальти в ворота ЦСКА! Абдулкадыров сбивает с ног в собственной штрафной Воробьева.

63'

И замена у ЦСКА: вместо Алвеса на поле вышел Бандикян.

61'

Двойная замена в составе московского «Локомотива»: Пиняев и Воробьев вышли вместо Комличенко и Сарвели.

59'

С острого угла пробивает Мойзес, вновь на высоте голкипер «Локомотива» Веселов!

58'

Снова игроки армейского клуба забрали мяч под свой контроль и держат его внизу.

55'

Из пустого угла выбивает мяч ногой защитник «Локомотива» после удара Глебова! Хорош ЦСКА в быстрых атаках, не успевают оппоненты за игроками команды хозяев!

53'

Бакаев невероятно активно лезет вперед и цепляется за мяч чуть ли не головой! Переусердствовал Зелимхан и нарушил правила в атаке против Абдулкадырова.

52'

Тороп ловит мяч в руки после дальнего заброса от Сильянова.

51'

Начало второго тайма остается за «Локомотивом».

48'

И замена у ЦСКА: Мусаев вышел вместо Аллерандро на поле.

47'

Тройная замена в перерыве у «Локомотива»: Батраков, Руденко и Бакаев вышли вместо Салтыкова, Годяева и Самошникова.

46'

Второй тайм стартовал!

45+4'

Перерыв! ЦСКА — «Локомотив» — 1:0.

45+2'

Желтую карточку за срыв атаки получает Ньямси.

45'

К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

43'

Салтыков в борьбе с Дивеевым у лицевой линии попытался заработать угловой для своей команды, но не попал в ногу сопернику, отправив мяч за пределы поля.

40'

Ошибся Веселов на выходе из ворот, подарив мяч сопернику, но смог сам же исправить собственную ошибку, своевременно вернувшись в ворота и надежно прикрыв ближний угол.

38'

Допускает технический брак Кисляк и не пробивает по воротам «Локомотива» после поперечной передачи от Глебова! А где защита «Локо»?

36'

Свисток, в центре поля правила нарушает Кисляк.

33'

ВЕ-СЕ-ЛОВ! Что творит дебютант «Локомотива»?! Удар в упор от Глебова тащит голкипер и оставляет свою команду в игре!

32'

И тут же Сильянов опасно прорывался к армейским воротам по своему флангу, но Мойзес шикарно в подкате выбил мяч!

31'

Гол! Открывает счет в матче ЦСКА, Милан Гайич точно пробивает в левый угол после шикарной передачи от лицевой линии от Кирилла Глебова, который на замахе убрал правого защитника «Локо», посадив того на газон! 1:0!

29'

Все в порядке с форвардом ЦСКА, игра возобновлена.

27'

Медицинская бригада ЦСКА появляется на поле «ВЭБ Арены», чтобы оказать помощь Алеррандро. Болезненно столкнулся он вместе с соперником в борьбе за мяч в предыдущей атаке.

25'

Матч возобновлен.

23'

Пауза на водопой у нас.

20'

Неточный удар наносит Иван Обляков, от ворот разыграют мяч футболисты в белых майках.

19'

Сарвели метрах в тридцати от ворот сносит Кисляка, стандарт в пользу армейцев.

16'

Прошел издали заброс на Аллерандро, но девятого номера красно-синих сковали по бокам защитники «Локомотива» и лишили оппонента мяча.

13'

Годяев получает первое предупреждение в сегодняшней игре за срыв потенциально опасной атаки ЦСКА, снося убегавшего по правому флангу Глебова.

10'

Невероятно классная атмосфера сегодня на «ВЭБ Арене», почти полные фанатские трибуны гонят свои команды вперед, а к ним присоединяются и болельщики с центральных секторов стадиона!

7'

А вот и первое спасение в игре! Тороп ногой отражает удар Самошникова низом после разрезающей передачи от Комличенко!

4'

Годяев завалился в чужой штрафной после контакта с Мойзесом, но арбитр не стал назначать пенальти.

3'

Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.

18:31

Игра началась! Поехали!

18:26

«Локомотив»: Веселов (вратарь), Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов (капитан), Годяев, Сарвели, Самошников, Салтыков, Комличенко.

18:23

ЦСКА: Тороп (вратарь), Гайич, Абдулкадыров, Дивеев, Мойзес, Глебов, Обляков (капитан), Кисляк, Круговой, Алвес, Алеррандро.

18:20

Добрый вечер, уважаемые читатели! ЦСКА начинает свой путь в Кубке России матчем против «Локомотива».

46'

Второй тайм стартовал! Поехали!

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