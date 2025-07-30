Бах оценил выступление российских спортсменов на ЧМ по водным видам спорта

Бывший глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что выступление россиян на чемпионате мира по водным видам в Сингапуре положительно влияет на спорт. Его слова приводит «Чемпионат».

«Каждая федерация по разным видам спорта принимает свое решение по участию атлетов из стран, которые участвуют в конфликтах, при этом есть рекомендации Международного олимпийского комитета. Но, опять же, это только рекомендации», — заявил Бах.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Ранее Россия выиграла золото в эстафете на чемпионате мира с рекордом.