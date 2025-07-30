Россия выиграла золото в эстафете на чемпионате мира с рекордом

Сборная России выиграла золотые медали в комбинированной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта.

За российскую команду плыли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова. Пловцы завершили дистанцию с результатом 3.37,97 минуты, установив новый рекорд чемпионатов мира. Серебряные награды выиграли китайские пловцы, показав время 3.39,99 минуты. Замкнули тройку призёров пловцы из Канады (3.40,90).

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В списке стран — участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее российский рекордсмен мира заявил, что у него начался «старческий маразм».