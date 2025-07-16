Американский баскетболист заявил, что ему понравилось в России

Баскетболист Мун: в России все совсем не так, как показывают по телевизору

Выступавший в прошлом сезоне за «Зенит» американский баскетболист Ксавьер Мун заявил, что ему очень понравилось в России. Об этом спортсмен рассказал в подкасте The Just Basketball Show.

«Я увидел, что все совсем не так, как нам рассказывают по телевизору и в СМИ. Мне очень понравилось в России, единственная проблема — довольно холодно. Но мне понравилось время, проведенное там. У меня есть планы вернуться в Россию, когда я поправлюсь», — заявил Мун.

30-летний баскетболист перешел в «Зенит» в августе 2024 года. Он успел принять участие в 24 матчах за коллектив, получил травму в январе и выбыл до конца сезона.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что 19-летний россиянин первым в истории НБА сыграет с буквой «ё» на форме.