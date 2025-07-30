Утяшева о Винер: думаю, ее сердце истерзано

Заслуженный мастер спорта Ляйсан Утяшева на YouTube-канале FAMETIME TV заявила, что Ирина Винер очень много сердца отдала на подготовку своих спортсменок.

«И вот еще бы чуть-чуть, и не дай Бог, я даже озвучивать это не хочу. Потому что все человек через сердце пропускал, каждую новость. Я помню, как со мной она изрыдалась, как много она переживала с каждым. Это ведь уже спорт больших достижений. Я думаю, ее сердце истерзано», — рассказала Утяшева.

В октябре 2024 года Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года. 12 февраля 2025 года она сообщила о своем уходе с поста главного тренера сборной России.

Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

Ранее была названа причина поражения сестер Авериных на Олимпиаде-2020.