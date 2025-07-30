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«Удивлена подлостью»: экс-жена российского хоккеиста о разводе спустя 12 лет совместной жизни

Экс-жена хоккеиста «Ак Барса» Яшкина заявила о его подлости после расставания
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Владимир Астапкович//РИА Новости

Бывшая супруга хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Яшкина Надия Салехжанова призналась в своем Telegram-канале, что из-за стресса после разрыва со спортсменом поправилась, а также отметила, что пока не готова делиться подробностями произошедшего.

«Не могу рассказать подробнее, не хочу устраивать из жизни «Дом-2» (возможно, пока не готова). Но если коротко, лета у меня не было совсем, есть надежда почувствовать август. А пока сплошной стресс и удивление. Удивление от подлости некогда близкого человека», — написала она.

Яшкин в своих социальных сетях объявил о разводе 6 июля.

Хоккеист и его супруга сыграли свадьбу в 2015 году.

В сезоне-2024/25 в регулярном чемпионате КХЛ Яшкин в составе «Ак Барса» сыграл 68 поединков и набрал 54 (35+19) очков.

Яшкин — чешский и российский хоккеист, крайний нападающий и капитан «Ак Барса». В казанский клуб он перешел в 2023 году. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2011 года он был выбран во втором раунде под общим 41-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». За этот клуб он отыграл с 2013 по 2018 год. Следом в НХЛ он также выступал за команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризона Койотс», а в России играл в СКА и московском «Динамо».

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