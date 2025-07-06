На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Нет виноватых»: хоккеист российского клуба разводится с женой после 12 лет совместной жизни

Капитан «Ак Барса» Яшкин разводится с женой спустя 12 лет совместной жизни
true
true
true
close
Владимир Астапкович//РИА Новости

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» из Казани Дмитрий Яшкин на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что они с супругой Надией разводятся после 12 лет совместной жизни.

«Я благодарен за годы, проведенные вместе. В этой истории нет виноватых. Иногда так бывает — люди меняются и их пути расходятся. Это часть жизни. Прошу с уважением отнестись к этому этапу, без сплетен, без оценок. Благодарен всем, кто рядом с пониманием и теплом», — написал он.

Хоккеист и его супруга сыграли свадьбу в 2015 году.

В сезоне-2024/25 в регулярном чемпионате КХЛ Яшкин в составе «Ак Барса» сыграл 68 поединков и набрал 54 (35+19) очков.

Яшкин — чешский и российский хоккеист, крайний нападающий и капитан «Ак Барса». В казанский клуб он перешел в 2023 году. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2011 года он был выбран во втором раунде под общим 41-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». За этот клуб он отыграл с 2013 по 2018 год. Следом в НХЛ он также выступал за команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризона Койотс», а в России играл в СКА и московском «Динамо».

Ранее действующий обладатель Кубка Стэнли назвал нового главного тренера.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами