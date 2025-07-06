«Нет виноватых»: хоккеист российского клуба разводится с женой после 12 лет совместной жизни

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» из Казани Дмитрий Яшкин на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что они с супругой Надией разводятся после 12 лет совместной жизни.

«Я благодарен за годы, проведенные вместе. В этой истории нет виноватых. Иногда так бывает — люди меняются и их пути расходятся. Это часть жизни. Прошу с уважением отнестись к этому этапу, без сплетен, без оценок. Благодарен всем, кто рядом с пониманием и теплом», — написал он.

Хоккеист и его супруга сыграли свадьбу в 2015 году.

В сезоне-2024/25 в регулярном чемпионате КХЛ Яшкин в составе «Ак Барса» сыграл 68 поединков и набрал 54 (35+19) очков.

Яшкин — чешский и российский хоккеист, крайний нападающий и капитан «Ак Барса». В казанский клуб он перешел в 2023 году. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2011 года он был выбран во втором раунде под общим 41-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». За этот клуб он отыграл с 2013 по 2018 год. Следом в НХЛ он также выступал за команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризона Койотс», а в России играл в СКА и московском «Динамо».

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