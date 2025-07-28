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Американский велогонщик сделал девушке предложение на «Тур де Франс», это попало на видео

Велогонщик Симмонс сделал предложение девушке после окончания «Тур де Франс»
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Американский велогонщик Куинн Симмонс сделал предложение своей девушке после финиша на «Тур де Франс». Об этом сообщает NBC.

Заключительный, 21-й этап состоялся 27 июля и завершился на Елисейских полях в Париже.

Победу в веломногодневке одержал словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates. Второе место в общем зачете занял Йонас Вингегор из Дании, третье — немец Флориан Липовиц. Россиянин Александр Власов стал 27-м, а Симмонс занял 59 место.

21 июля сообщалось, что футболист английского «Челси» Коул Палмер расстался с девушкой, потому что она год уговаривала его жениться.

Девушка сама сделала предложение 23-летнему футболисту и год уговаривала его на свадьбу. Палмер ответил отказом и расстался с ней, заявив, что он «слишком молод для брака» и хочет сосредоточиться на карьере.

14 июля «Челси» стал победителем проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу. В финальном поединке лондонский клуб разгромил французский «ПСЖ» со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может совершить самую дорогую покупку в истории клуба.

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