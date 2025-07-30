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Российская теннисистка вышла во второй круг турнира в Канаде

Калинская обыграла Энн Ли на старте турнира в Монреале
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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

В стартовом матче российская спортсменка обыграла американку Энн Ли. Встреча, которая продолжалась 2 часа 14 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (8:6), 0:6, 6:3.

Калинская сделала три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трех. На счету Ли три подачи навылет, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в следующий раунд Калинская, которая занимает 31-е место в рейтинге лучших теннисисток, сразится с Элизе Мертенс из Бельгии.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее собаке российской теннисистки дали аккредитацию на турнир в США.

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