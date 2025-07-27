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Собаке российской теннисистки дали аккредитацию на турнир в США

Собаке теннисистки Калинской дали аккредитацию на турнир в Вашингтоне
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TRACEY NEARMY/REUTERS

Такса по кличке Белла, принадлежащая российской теннисистке Анне Калинской, получила персональную аккредитацию на турнир серии WTA-500 в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

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Пресс-служба MUBADALA CITI DC OPEN

«Ключевой участник команды Калинской на этой неделе», — заявили в медиаслужбе турнира в соответствующем посте.

Калинская вышла в финал турнира, где сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес. Игра пройдет 27 июля и начнется в 21:30 по московскому времени.

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015). Также она была победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка вышла в основную сетку турнира в Канаде.

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