Российская теннисистка проиграла сменившей гражданство Касаткиной на турнире в Канаде

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

В матче второго круга российская спортсменка проиграла Дарье Касаткиной, которая в марте сменила гражданство на австралийское. Встреча, которая продолжалась 1 час 14 минут, завершилась в двух сетах с результатом 1:6, 4:6.

Блинкова сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Касаткиной одна подача навылет, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

За выход в следующий раунд Касаткина, которая занимает 18-е место в рейтинге лучших теннисисток, сразится с победителем Марта Костюк (Украина) — Маркета Вондроусова (Чехия).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее собаке российской теннисистки дали аккредитацию на турнир в США.