Вторая ракетка России Касаткина объявила о смене спортивного гражданства

Теннисистка Дарья Касаткина сообщила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что будет представлять Австралию на соревнованиях.

«Я рада сообщить, что мое заявление на постоянное место жительства было одобрено правительством Австралии», — написала спортсменка.

Она отметила, что Австралия — это место, которое она любит и где она по-настоящему чувствует себя как дома. Касаткина рассказала, что ей нравится находиться в Мельбурне, и она хочет как можно скорее обустроить там свой дом.

«С гордостью сообщаю, что теперь буду представлять свою новую родину Австралию в своей профессиональной теннисной карьере с этого момента», — написала теннисистка.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее 17-летняя теннисистка Андреева стала шестой ракеткой мира после победы в США.