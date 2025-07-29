Названа причина, по которой прерваны поиски попавшей под камнепад Дальмайер

Операция по поиску двукратной олимпийской чемпионки по биатлону немки Лауры Дальмайер, которая попала под камнепад в Пакистане, приостановлена из‑за темноты. Об этом сообщает Krone.

Ожидается, что поиски биатлонистки продолжатся в утром 30 июля.

Инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что с Дальмайер все будет в порядке.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Ранее в IBU отреагировали на новость о попавшей под камнепад Дальмайер.