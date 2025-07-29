В IBU отреагировали на новость о попавшей под камнепад Дальмайер

В IBU выразили надежду на хорошие новости о состоянии Дальмайер

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте отреагировал на новость о немецкой биатлонистке Лауре Дальмайер, попавшей под камнепад в Пакистане.

«IBU и вся биатлонная семья думают о Дальмайер и ее семье, надеясь на скорейшее появление хороших новостей», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, но из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля.

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31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

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