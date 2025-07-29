«Молюсь, чтобы с ней все было в порядке»: Губерниев — о попавшей под камнепад Дальмайер

Губерниев: молюсь, чтобы с биатлонисткой Дальмайер все было в порядке

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что с двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Лаурой Дальмайер, попавшей под камнепад в Пакистане, все будет в порядке. Об этом он сказал «Газете.Ru».

«Лаура Дальмайер влюблена в горы. Она — альпинистка высокого уровня, совершала массу восхождений, в том числе на Эльбрус. Походы в горы она культивировала с самого детства — даже не она сама, а ее родители. И Лаура действительно, как в той песне, «альпинистка моя, скалолазка моя». Я ее так и называл вслед за Владимиром Семеновичем Высоцким, комментируя биатлон.

Очень надеюсь, что с ней все нормально. Точно так же, как и вы, я получаю информацию извне и, конечно, очень переживаю. Мы с ней прекрасно знакомы, она оставила огромный след в моей жизни и в мировом спорте. Молюсь, чтобы с ней все было в порядке», — заявил Губерниев.

Об инциденте сообщили немецкие СМИ. Камнепад произошел 28 июля, но только на следующий день к месту происшествия добрался спасательный вертолет. Пока судьба спортсменки неизвестна.

Ранее было установлено, что Дальмайер как минимум серьезно пострадала.