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Стало известно, кто из артистов выступит в Казани на чемпионате России по легкой атлетике

Певица Куртукова выступит в Казани на чемпионате России по легкой атлетике
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ts_makeeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автор хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова и группа Burito выступят в Казани на чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет пройдет на Центральном стадионе с 7 по 10 августа. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу Минспорта Республики Татарстан со ссылкой на всероссийскую федерацию данного вида спорта. Турнир пройдет на Центральном стадионе с 7 по 10 августа.

Куртукова выступит перед зрителями на церемонии открытия, Burito — 10 августа во время вечерней сессии соревнований. В сообщении добавили, что в первый день соревнований в Казани также пройдет шоу-забег роботов, в заключительный день — шоу-забег в формате эстафеты. Последний проведут между командами, в которых будет по одной знаменитости не из мира спорта.

Результаты совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co, компании «Афиша» и музыкального сервиса «Звук» до этого показали, что при покупке билетов на музыкальный концерт 31% россиян в первую очередь думают о возможности увидеть любимого артиста вживую.

По данным опроса, 25% россиян отдают предпочтение музыкальным фестивалям с разной музыкой, 21% любят поп-музыку, 15% — рок, 12% — джаз, 9% — классическую музыку, а 7% — хип-хоп.

Ранее москвичей пригласили на фестиваль экстремальных видов спорта.

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