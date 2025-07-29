Стало известно, кто из артистов выступит в Казани на чемпионате России по легкой атлетике

Автор хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова и группа Burito выступят в Казани на чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет пройдет на Центральном стадионе с 7 по 10 августа. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу Минспорта Республики Татарстан со ссылкой на всероссийскую федерацию данного вида спорта. Турнир пройдет на Центральном стадионе с 7 по 10 августа.

Куртукова выступит перед зрителями на церемонии открытия, Burito — 10 августа во время вечерней сессии соревнований. В сообщении добавили, что в первый день соревнований в Казани также пройдет шоу-забег роботов, в заключительный день — шоу-забег в формате эстафеты. Последний проведут между командами, в которых будет по одной знаменитости не из мира спорта.

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