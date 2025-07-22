Москвичей пригласили на фестиваль экстремальных видов спорта

В столице 3 августа впервые пройдет международный фестиваль «Московские экстремальные игры», сообщается на сайте mos.ru.

Фестиваль пройдет на стадионе «РЖД Арена» в рамках проекта «Лето в Москве».

Организаторы фестиваля рассказали, что зрители смогут увидеть участников и победителей Олимпийских игр-2024 в Париже, профессиональных райдеров, многократных призеров всемирных экстремальных игр и других членов различных экстрим-шоу.

Всего на фестиваль приедут спортсмены из более чем 15 стран, среди которых Коста-Рика, Италия, США, Австралия и другие. В рамках фестиваля участники будут соревноваться в таких дисциплинах, как BMX, самокаты, ролики, стантрайдинг и другие.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту.