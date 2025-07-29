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Российского чемпиона мира отстранили от Всемирных игр из-за украинцев

Российского бойца джиу-джитсу отстранили от Всемирных игр по наводке украинцев
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Александр Кряжев/РИА Новости

Семикратный чемпион мира по джиу-джитсу россиянин Дмитрий Бешенец получил отказ в допуске на Всемирные игры в Китае. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации джиу-джитсу Георгий Куковеров.

Российскому атлету был выдан отказ на основании материалов, полученных от украинцев Международной ассоциацией Всемирных игр (IWGA).

«Украинцы сообщили в IWGA, что Бешенец в социальных сетях является подписчиком групп «Путин — наш президент» и «Вежливые люди». Также в адрес комитета поступило несколько фотографий, на которых ученики Бешенца стоят на пьедестале на фоне баннера с эмблемой «Динамо», — заявил Куковеров.

Бешенец — семикратный чемпион мира в личном зачете и шестикратный чемпион Европы по дисциплине «Боевая система» в весовой категории до 69 кг. Спортсмену 41 год, последний раз он становился обладателем золотой медали чемпионата мира в 2023 году.

Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в четыре года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). В 2025 году Всемирные игры состоятся в китайском Чэнду с 7 по 17 августа.

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