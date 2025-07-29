Российского пловца дисквалифицировали на четыре года из-за мельдония

Российского пловца Ефимова дисквалифицировали на четыре года за мельдоний

Российский пловец Александр Ефимов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация 18-летнего спортсмена отсчитывается с 5 мая 2025 года.

По информации СМИ, в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. Ефимов стал 52-м пловцом, который получил дисквалификацию после нарушения антидопинговых правил, связанного именно с приемом мельдония.

При этом 18-летний пловец не добивался серьезных результатов на соревнованиях. На последнем чемпионате России его лучшим результатом было девятое место на дистанции 100 м на спине.

В июле также была дисквалифицирована 16-летняя российская фигуристка Надежда Понтелеенко. В ее допинг-пробе также был обнаружен мельдоний, а срок отстранения — четыре года. Известно, что срок дисквалификации отсчитывается с 19 апреля 2024 года и завершится 18 апреля 2028 года. В августе 2024 года Понтелеенко приостановила карьеру из-за проблем с сердцем. В ноябре того же года она сдала положительную допинг-пробу.

Ранее чемпионку из Канады поймали на допинге.