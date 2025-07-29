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Российского пловца дисквалифицировали на четыре года из-за мельдония

Российского пловца Ефимова дисквалифицировали на четыре года за мельдоний
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РИА Новости

Российский пловец Александр Ефимов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация 18-летнего спортсмена отсчитывается с 5 мая 2025 года.

По информации СМИ, в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. Ефимов стал 52-м пловцом, который получил дисквалификацию после нарушения антидопинговых правил, связанного именно с приемом мельдония.

При этом 18-летний пловец не добивался серьезных результатов на соревнованиях. На последнем чемпионате России его лучшим результатом было девятое место на дистанции 100 м на спине.

В июле также была дисквалифицирована 16-летняя российская фигуристка Надежда Понтелеенко. В ее допинг-пробе также был обнаружен мельдоний, а срок отстранения — четыре года. Известно, что срок дисквалификации отсчитывается с 19 апреля 2024 года и завершится 18 апреля 2028 года. В августе 2024 года Понтелеенко приостановила карьеру из-за проблем с сердцем. В ноябре того же года она сдала положительную допинг-пробу.

Ранее чемпионку из Канады поймали на допинге.

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