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Калачев указал на нервозность в игре «Спартака» против «Балтики»

Футболист Калачев назвал нервозной игру «Спартака» против «Балтики»
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Александр Вильфн/РИА Новости

Московский «Спартак» нервозно играл в матче против «Балтики» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким мнением в интервью kp.ru поделился бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачев.

Красно-белые проиграли «Балтике» на своем поле со счетом 0:3, команда Деяна Станковича была вынуждена доигрывать вдевятером. Калачев отметил, что на исход игры повлияло удаление.

«Балтика» на данный момент хорошо выстроенная команда, дисциплинированная. Они играли плотно и жестко. Может быть, «Спартак» не совсем был готов к такому, из-за этого было много сумбура. Может, что-то в команде не так было, чересчур эмоциональные были все. Клуб их уровня при своих болельщиках обязан забирать эти очки», — отметил он.

До этого Тимофей Калачев говорил, что потеря очков у топ-клубов чемпионата России не должна вызывать удивления, потому что это характерно для начала чемпионата. По его словам, команды только начинают сезон, поэтому в первых турах могут сталкиваться с «сюрпризами» и терять очки. Спортсмен отметил, что к середине сезона номинальные лидеры займут соответствующие места.

Ранее заслуженный тренер России похвалил новичка РПЛ за хороший старт сезона.

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