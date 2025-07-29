Экс-футболист «Ростова» отреагировал на потерю очков у лидеров РПЛ в первых турах

Потеря очков у топ-клубов чемпионата России не должна вызывать удивления, потому что это характерно для начала чемпионата. Об этом в интервью kp.ru рассказал бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачев.

По его словам, команды только начинают сезон, поэтому в первых турах могут сталкиваться с «сюрпризами» и терять очки. Спортсмен отметил, что к середине сезона номинальные лидеры займут соответствующие места.

«В потере очков нет ничего критического для лидеров РПЛ? Нет, конечно. Кто-то все взял очки, кто-то что-то потерял. Если глобально говорить, первые десять туров — или меньше — будет подобное. А потом все встанет на свои места, как из года в год», — заключил Калачев.

В новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) прошло два тура, за время которых «Спартак» проиграл «Балтике», «Краснодар» — «Локомотиву». ЦСКА, «Зенит» и «Динамо» сыграли по одному матчу вничью, «Локомотив» — не потерял ни одного очка.

18 июля сообщалось, что суперкомпьютер Opta считает главным фаворитом нового сезона Российской премьер-лиги петербургский «Зенит».

Ранее заслуженный тренер России похвалил новичка РПЛ за хороший старт сезона.