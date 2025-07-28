Заслуженный тренер России похвалил новичка РПЛ за хороший старт сезона

Тарханов: «Балтика» уже сейчас показала, что с ней стоит считаться

Заслуженный тренер России Александр Тарханов похвалил калининградскую «Балтику» за хороший старт сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Конечно, «Балтика» уже сейчас показала, что с ней стоит считаться. Посмотрим, конечно, жизнь покажет, но пока что они хорошо выглядят. Это за счет подготовки, состав подобрали неплохой, потихоньку приезжают новички», — заявил Тарханов.

В первых двух турах «Балтика» набрала четыре очка в матчах против команд из Москвы: коллектив сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а также разгромил «Спартак» (3:0). Калининградцы занимают третье место в турнирной таблице.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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