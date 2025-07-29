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«Совсем охамели»: Тарасова набросилась на МОК

Тренер Тарасова возмутилась из-за высказываний главы МОК Ковентри
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала беспределом высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри по поводу допуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры — 2026. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Всегда было одно правило на Олимпиаду — страна посылает спортсменов и точка. А теперь они определяют, кого пригласить, а кого нет, и им еще не нравится! Это все не по правилам, они совершенно охамели и не думают о спортсменах. Мы всю жизнь ездили на Олимпиады, всегда их выигрывали, все видели, как мы работаем там», — заявила она.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могу быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее в Норвегии заявили, что ждут доброжелательного отношения к России и Путину от главы МОК.

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