В Норвегии ждут доброжелательного отношения к России и Путину от главы МОК

Сальтведт: у Ковентри будет доброжелательная позиция в отношении России и Путина

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что пока никто не знает, какую позицию займет президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри по отношению к участию России в Олимпийских играх. Его слова приводит РИА Новости.

«Я подозреваю, что у нее будет гораздо более доброжелательное отношение к России и президенту Владимиру Путину. Тем не менее, возможно, будет слишком поздно для участия России в Олимпийских играх 2026 года под своим флагом», — заявил он.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха на этом посту.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее украинская фехтовальщица негативно высказалась о допуске россиянок на чемпионат мира.