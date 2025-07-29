Российский тренер двумя словами объяснил отсутствие медалей у российских пловцов на ЧМ

Российский тренер Андрей Шишин объяснил отсутствие медалей у пловцов на чемпионате мира в Сингапуре тем, что «мир уплыл» вперед за время отсутствия наших спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

«Мир уплыл — секунды стали совсем другие, результаты уплыли далеко наверх. Сейчас мы плывем 52,5 секунды и еле-еле попадаем с Мироном Лифинцевым в финал. За шесть лет мир стал другим — он изменился», — заявил Шишин.

28 июля Кирилл Пригода занял четвертое место на дистанции 100 м, но его результат аннулировали за нарушение правил прохождения дистанции.

Дарья Клепикова стала пятой на дистанции 100 м баттерфляем. В финалы на 100 м на спине вышли Климент Колесников и Мирон Лифинцев, а Евгения Чикунова — на 100м брассом.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Ранее болельщики в тельняшках и с Андреевским флагом поддержали российских пловцов на ЧМ.