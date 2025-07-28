Болельщики в тельняшках и с Андреевским флагом поддержали российских пловцов на ЧМ

Фанаты в тельняшках и с Андреевским флагом болеют за россиян на ЧМ в Сингапуре

Болельщики в тельняшках и с Андреевским флагом пришли поддержать российских спортсменов на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом оказать поддержку российским пловцам решила семья из Москвы — Игорь, его супруга и трое их детей.

«Мы приехали поддержать наших спортсменов, которые в этом году, к счастью, выступают на чемпионате мира. Дорога у них долгая, готовиться им было тяжело, мы постарались выделиться, чтобы ребята могли увидеть, что их поддерживают», — рассказал Игорь.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В списке стран — участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее российские пловчихи установили рекорд на чемпионате мира.