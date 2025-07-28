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Российского пловца дисквалифицировали в финале чемпионата мира

Пловца Пригоду дисквалифицировали в финале ЧМ на дистанции 100 м брассом
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Алексей Савченко/РИА Новости

Российский пловец Кирилл Пригода дисквалифицирован по итогам финального заплыва на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Пригода занял четвертое место (59,01), но затем его результат аннулировали за нарушение правил прохождения дистанции.

Заплыв выиграл олимпийский чемпион китаец Цинь Хайян, преодолевший дистанцию за 58,23 секунды. Еще один российский пловец — Данил Семьянинов — оказался на восьмом месте в финальном заплыве (59,55).

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В списке стран — участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее болельщики в тельняшках и с Андреевским флагом поддержали российских пловцов на ЧМ.

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