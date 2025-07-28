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Лидер «Краснодара» может перейти в английский клуб

Журналист Оганесян: Сперцян близок к переходу в «Саутгемптон»
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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в английский »Саутгемптон». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Айк Оганесян.

Отмечается, что вылетевший по итогам прошлого сезона из Английской премьер-лиги (АПЛ) клуб направил в «Краснодар» предложение в размере €12,5 млн, которое футболист согласился рассмотреть.

В сезоне-2024/25 «Саутгемптон» занял последнее, 20 место в АПЛ, набрав 12 очков. В активе Сперцяна 11+7 по системе «гол+пас». Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в €25 млн.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее капитану «Краснодара» дали совет.

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