Капитану «Краснодара» дали совет

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили посоветовал капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну остаться в команде. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Не думаю, что Сперцян куда-то уйдет только из-за того, что он в «Краснодаре» завоевал народную любовь. В Краснодаре проживает около 30-40% армяне. Они его на руках носят. Я бы посоветовал ему оставаться», — заявил Кавазашвили.

23 июня сообщалось, что к Сперцяну проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее экс-игрок «Краснодара» объяснил, как команда будет защищать чемпионство.