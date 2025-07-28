ПСЖ хочет продать конкурента Сафонова

Французский «ПСЖ» готов продать итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который является основным конкурентом россиянина Матвея Сафонова. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Утверждается, что на этой неделе состоится встреча, на которой окончательно решится будущее Доннаруммы в клубе. Ожидается, что ПСЖ не будет препятствовать уходу голкипера. Интерес к 26-летнему вратарю проявляют английский «Челси» и турецкий «Галатасарай».

Среди претендентов называются английский «Челси» и турецкий «Галатасарай».

В 2024 году в «ПСЖ» перешел российский голкипер Матвей Сафонов — он провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика итальянца Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов.

Ранее «ПСЖ» подписал еще одного вратаря.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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