Стало известно, где продолжит карьеру Гвардиола

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что возьмет паузу после окончания контракта с командой. Его слова приводит GQ Espana.

«Не знаю, как долго я собираюсь быть без работы: год, два года, три, пять, 10, 15. Но я действительно собираюсь взять паузу после ухода из «Манчестер Сити», потому что мне нужно остановиться и сосредоточиться на себе, на своем теле», — заявил Гвардиола.

54-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время специалист с командой выиграли 18 трофеев, в том числе и шесть раз становились чемпионами Английской премьер-лиги. До этого он тренировал «Баварию» и «Барселону».

В ноябре 2024 года специалист продлил контракт с «Манчестер Сити» до конца сезона-2026/27.

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