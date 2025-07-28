Овечкин вызвал мурашки у ведущей «Матч ТВ»

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова заявила в интервью «Газете.Ru», что желает, чтобы рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) навсегда остался нетронутым.

Овечкин побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки (894 гола) 6 апреля 2025 года в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». На данный момент на счету российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» уже 897 заброшенных шайб.

«Конечно, хочется, чтобы этот результат закрепился на века, — сказала Петрикова. — Большая гордость, что этот рекорд принадлежит нашему российскому хоккеисту. Но, если вы видели кадры из интервью Овечкина 10 лет назад, он сам говорил, что это невозможно, что нельзя превзойти рекорд Гретцки.

Александр продолжал играть в любимый хоккей и с каждым годом, сам того не зная, приближался к рекорду. И только в последние пару лет, он понял: «А ведь это реально». За этим начал следить весь мир. Говорю сейчас вам это, а у самой мурашки».

Контракт Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» действует до конца сезона-2025/26. 39-летний нападающий признался, что пока не ведет переговоров о продлении договора.

Тем не менее у Овечкина есть как минимум один сезон, чтобы увеличить собственный рекорд.

Ранее ведущая «Матч ТВ» раскрыла, как рекорд Овечкина повлиял на весь мир.