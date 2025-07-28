Рекорд Овечкина повлиял на весь мир, заявила ведущая «Матч ТВ»

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», что весной 2025 года вся планета следила за тем, как нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приближался к «вечному» рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«За этим следила даже моя мама и младший сын! Эта погоня была чем-то невероятным! — сказала Петрикова. — Ты просыпаешься и сразу же берешься читать новости с надеждой, что Овечкин забил. Это круто, что весь мир жил этой весной одной идеей.

Это сплачивает, это дает еще большую популярность этому виду спорта. Мой сын, который не увлекается хоккеем, делал из подручных средств клюшку и бегал с ней по квартире. Кайф!»

Александр Овечкин побил рекорд Гретцки (894 гола) 6 апреля 2025 года в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», когда забросил свою 895-ю шайбу.

Сейчас на счету российского нападающего 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Его контракт с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

Таким образом, Овечкин имеет возможность значительно увеличить собственный рекорд.

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