Овечкин ответил на вопрос о новом контракте с «Вашингтоном»

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, о том, будет ли по окончании сезона-2025/26 оставаться в США или возвращаться в Россию и играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Слова Овечкина передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Начался ли переговорный процесс о продлении контракта с «Вашингтоном»? Нет. Хотел бы я остаться в «Вашингтоне»? Пройдет год — и будем думать. Пока у меня никаких мыслей нет», — сказал Овечкин.

Также хоккеист отреагировал на информацию о том, что американские издания уже посчитали, когда он должен забросить 1000-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Как я отношусь к таким расчетам? Мне надо хотя бы выйти на лед и попасть в состав команды (улыбается). А потом поживем-увидим», — сказал Овечкин.

На данный момент на счету российского хоккеиста 897 шайб в регулярных чемпионатах.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин раскрыл, как к россиянам относятся за рубежом.