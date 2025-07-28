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«Впервые увидела, как он улыбается»: тренер ЦСКА удивил ведущую «Матч ТВ»

Ведущая «Матч ТВ» Петрикова удивилась улыбке тренера Никитина
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова заявила в интервью «Газете.Ru», что болела за ярославский «Локомотив» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25.

«Локомотив» под руководством Игоря Никитина сумел впервые в своей истории одержать победу в плей-офф и завоевать Кубок Гагарина. После этого сезона Никитин покинул ярославцев и стал главным тренером московского ЦСКА.

«Хоккейный «Локомотив», как и футбольный «Краснодар», очень долго шел к этой победе, — отметила Ольга Петрикова. — В сезоне-2024/25 они планомерно подходили к чемпионству, что и доказывали в плей-офф, убирая соперника за соперником. Я впервые увидела, как улыбается Игорь Никитин, это того стоило».

Также ведущая «Матч ТВ» подчеркнула, что симпатизирует омскому «Авангарду».

«Мне кажется, для финала это была бы самая яркая вывеска «Локомотив» — «Авангард». Жалко, что эти команды встретились на другой стадии», — сказала Петрикова.

«Локомотив» выбил «Авангард» на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина, выиграв серию со счетом 4-3.

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