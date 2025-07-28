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Украинская штангистка отказалась фотографироваться с россиянкой на чемпионате Европы

Украинская штангистика Михович отказалась от фото с Нигматзяновой из России на ЧЕ
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Украинская штангистка Злата Михович отказалась от совместной фотографии с призерами чемпионата Европы до 15 лет в Мадриде из-за россиянки Айсылу Нигматзяновой. Об этом сообщает ТАСС.

В соревнованиях в весовой категории до 58 кг Нигматзянова завоевала серебро, а Михович получила малую бронзовую награду за четвертое место. После окончания награждения спортсменки были приглашены на совместную фотографию, однако украинка покинула помост.

Ранее на этих соревнованиях украинец Марк Хвиздон отказался фотографироваться с россиянином Бейбулатом Назировым.

24 июля завоевавшая золотую медаль чемпионата мира по фехтованию украинская шпажистка Влада Харькова объяснила «несгибаемостью украинцев» свой отказ от общего фото с российским рапиристом Кириллом Бородачевым.

Соревнования проходят с 23 по 31 июля, где россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее неизвестные взорвали петарды рядом с отелем с российскими фехтовальщиками.

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