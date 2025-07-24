Украинская шпажистка объяснила отказ фотографироваться с россиянином на ЧМ

Харькова объяснила «несгибаемостью» отказ от фото с россиянином Бородачевым

Завоевшая золотую медаль чемпионата мира по фехтованию украинская шпажистка Влада Харькова объяснила «несгибаемостью украинцев» свой отказ от общего фото с российским рапиристом Кириллом Бородачевым. Об этом сообщает Tribuna.

«Мы все равно продолжаем вести борьбу и показывать миру, что мы несгибаемая нация», — заявила Харькова.

Спортсменка должна была сделать общую фотографию с призерами мужских соревнований, в которых серебряным медалистом стал Бородачев. Увидев это, Харькова ушла с пьедестала.

Также отмечается, что спортсменка не уточнила, каким образом это доказывает «несгибаемость украинцев».

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее Ольга Харлан выступила против допуска россиянок на ЧМ-2025.