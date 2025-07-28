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В Госдуме назвали сожжение российского флага в Тбилиси детским запугиванием

Журова назвала сожжение российского флага в Тбилиси «детсадовским запугиванием»
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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала сожжение российского флага в на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси попыткой психологического давления на спортсменов и сравнила ее с детским запугиванием. Ее слова приводит РИА Новости.

«Спортивные соревнования используют как повод для провокаций — сумасшедшие люди. Выбор площадки в Грузии неслучаен. Нас пытаются столкнуть, приписав все грузинским оппозиционерам. Но вопрос остается открытым: кто это сделал — они или украинские болельщики?» — заявила Журова.

Также она сравнила произошедшее с «детсадовским запугиванием».

«Это провокация и против нашей страны, и против организаторов. Наши спортсмены — смелые, и воспринимать это нужно спокойно. Это как в детском саду, когда за косичку дергают — пытаются вызывать реакцию», — добавила депутат.

27 июля в Тбилиси группа активистов сожгла флаг России у гостиницы, где располагаются российские фехтовальщики, приехавшие на чемпионат мира. Акция прошла у Дворца спорта, где проводится чемпионат мира с участием российских спортсменов в нейтральном статусе. Несколько десятков активистов держали баннеры, часть которых содержала оскорбительные призывы. Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля.

Ранее в Госдуме призвали не ждать послаблений от МОК в вопросе допуска спортсменов из России.

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