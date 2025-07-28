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В Госдуме призвали не ждать послаблений от МОК в вопросе допуска спортсменов из России

Роднина призвала не ждать послаблений от Ковентри в вопросе допуска россиян
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что не стоит ждать послаблений в вопросе допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2026 от нового главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Давно было ясно, что на Олимпиаду-2026 допустят нас только в индивидуальных дисциплинах. Не стоит ожидать послаблений от Ковентри в вопросе допуска россиян в ближайшем будущем, нужно время на это — познакомиться со всеми членами МОК, выработать определенную позицию», — заявила Роднина.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе Международного олимпийского комитета (МОК). 23 июня она официально сменила Томаса Баха на этом посту.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее сообщалось о том, что МОК намерен рассмотреть восстановление Олимпийского комитета России.

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