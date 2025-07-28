«Какая-то недокоманда»: российский хоккеист оценил недопуск на Олимпиаду-2026

Защитник омского «Авангарда» Вячеслав Войнов прокомментировал недопуск России на Олимпийские игры 2026 года. Его слова приводит «Советский спорт».

«Грустно и печально. Обидно за ребят, у которых сейчас прайм-тайм в карьере идет. Они обязаны были поехать на эту Олимпиаду и могли бы очень хорошо выступить. Уже надоело это. Какая-то недокоманда. Приезжаешь, везде тебя ограничивают. Надеюсь, что скоро это закончится», — заявил Войнов.

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) высказались о недопуске России на ОИ-2026.