«Прискорбно»: в НХЛ высказались о недопуске России на ОИ-2026

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отреагировал на недопуск сборной России до участия в зимних Олимпийских играх 2026 года, заявив о прискорбности этого решения. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Прискорбно, что нашим российским игрокам не представится возможность принять участие в Олимпиаде», — заявил Дэйли.

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее появилась информация, что нападающий «Спартака» хочет переехать в НХЛ.