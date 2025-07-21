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Лучший футболист клубного ЧМ расстался с девушкой, потому что она сделала ему предложение

Палмер расстался с девушкой, потому что она год уговаривала его жениться
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Hannah Mckay/Reuters

Футболист лондонского «Челси» Коул Палмер расстался со своей девушкой Конни Грейс, потому что она просила его жениться. Об этом сообщает znews.

Издание утверждает, что девушка сама сделала предложение 23-летнему футболисту и год уговаривала его на свадьбу. Палмер ответил отказом и расстался с ней, заявив, что он «слишком молод для брака» и хочет сосредоточиться на карьере.

14 июля «Челси» стал победителем проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу. В финальном поединке лондонский клуб разгромил французский «ПСЖ» со счетом 3:0.

Все три мяча были забиты в первой половине встречи. На 22-й и 30-й минутах дубль оформил Палмер, еще один гол на счету Жоао Педро на 43-й минуте. На 85-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее футболист «Челси» заявил, что на клубном чемпионате мира опасно играть.

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