Лучший футболист клубного ЧМ расстался с девушкой, потому что она сделала ему предложение

Футболист лондонского «Челси» Коул Палмер расстался со своей девушкой Конни Грейс, потому что она просила его жениться. Об этом сообщает znews.
Издание утверждает, что девушка сама сделала предложение 23-летнему футболисту и год уговаривала его на свадьбу. Палмер ответил отказом и расстался с ней, заявив, что он «слишком молод для брака» и хочет сосредоточиться на карьере.
14 июля «Челси» стал победителем проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу. В финальном поединке лондонский клуб разгромил французский «ПСЖ» со счетом 3:0.
Все три мяча были забиты в первой половине встречи. На 22-й и 30-й минутах дубль оформил Палмер, еще один гол на счету Жоао Педро на 43-й минуте. На 85-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее футболист «Челси» заявил, что на клубном чемпионате мира опасно играть.