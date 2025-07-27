Петржела назвал главную проблему «Зенита»

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для Legalbet назвал большое количество легионеров и особенно бразильцев главной проблемой команды из Северной столицы.

«Большое количество легионеров — это большая проблема, которая сильнее всего меня беспокоит в «Зените». Я бы снова сделал ставку на своих игроков, воспитанников. Раз в «Зените» столько иностранцев, то не понимаю, зачем им тогда академия? Нужно давать молодым игрокам почувствовать уверенность, и они ответят взаимностью!» — считает специалист.

Чешский тренер вспомнил времена, когда он работал главным тренером клуба, и подчеркнул, что тогда делал ставку на молодых российских игроков, воспитанников «Зенита», что сначала едва не стоило ему работы, а позже принесло дивиденды на поле, когда Аршавин, Кержаков, Радимов, Денисов, Быстров, Анюков и другие российские игроки стали себя ярко проявлять и привлекли болельщиков на трибуны.

Ранее наставник московского ЦСКА завил, что был зол на своих футболистов.