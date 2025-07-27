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Наставник ЦСКА завил, что был зол на своих футболистов

Тренер ЦСКА Челестини о победе над «Ахматом»: я был зол на своих футболистов
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Daniela Porcelli/Global Look Press

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что был зол на своих футболистов в перерыве победного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», передает Sport24.

«Даже несмотря на то, что мы выигрывали 2:1, я был зол на игроков. Я знаю, на что они способны. Знаю, что так, как они играли в последние 7-8 минут первого тайма, они могут играть намного больше», — сказал Челестини.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:1.

Счет открыл футболист грозненского клуба Брайан Мансилья. В компенсированное к первому тайму время дублем отметился игрок ЦСКА Данил Круговой. Игрок «Ахмата» Дарко Тодорович был удален на 86-й минуте встречи.

После двух туров РПЛ ЦСКА набрал четыре очка. «Ахмат» пока не имеет набранных баллов. Московский «Локомотив» набрал шесть очков из шести возможных.

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