Фанаты «Рубина» скандировали «Зенит» — позор российского футбола»

Фанаты казанского «Рубина» во время матча с петербургским «Зенитом» скандировали «Зенит» — позор российского футбола», передает Спортс''.

Встреча состоялась в Казани в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 2:2. В пером тайме счет ударом с пенальти открыл футболист «Зенита» Андрей Мостовой. В конце тайма Матео Кассьерра удвоил преимущество гостей. Сразу после перерыва Велдин Ходжа отыграл один мяч, а в конце встречи Мирлинд Даку сравнял счет.

В следующем туре «Зенит» сыграет у себя дома с московским ЦСКА, а «Рубин» дома сыграет с «Сочи».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее наставник московского ЦСКА завил, что был зол на своих футболистов.