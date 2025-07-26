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«Целая эпоха»: экс-футболист «МЮ» назвал сильнейшего российского игрока

Канчельскис назвал Акинфеева сильнейшим российским футболистом на данный момент
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева сильнейшим российским футболистом из ныне играющих. Его слова приводит Legalbet.

«Назову Акинфеева. Он возрастной, но до сих пор играет на высоком уровне. Акинфеев — это целая эпоха, стабильность. А стабильность — это признак мастерства. У остальных футболистов еще есть время проявить себя», — заявил Канчельскик.

39-летний Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

Ранее Канчельскис назвал лучшего игрока РПЛ.

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