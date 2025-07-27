Россиянка пробилась в финал чемпионата мира по фехтованию

Россиянка Егорян пробилась в финал чемпионата мира по фехтованию

Российская саблистка Яна Егорян пробилась в финал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

В полуфинале Егорян одолела представительницу Китая Пан Цимяо. Встреча завершилась со счетом 15:8.

В финале чемпионата мира Егорян встретится с победительницей противостояния Зузанна Цесляр (Польша) — Алина Комащук (Украина).

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

24 июля завоевавшая золотую медаль чемпионата мира по фехтованию украинская шпажистка Влада Харькова объяснила «несгибаемостью украинцев» свой отказ от общего фото с российским рапиристом Кириллом Бородачевым.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее неизвестные взорвали петарды рядом с отелем с российскими фехтовальщиками.